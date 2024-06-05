Эксперт по профориентации Алтухов призвал родителей не давить на ребенка при выборе профессии, а помочь ему

Эксперт по профориентации и рынку труда, директор по разработке и исследованиям компании «Профилум» Виталий Алтухов в разговоре с «Известиями» дал совет родителям, как помочь ребенку выбрать подходящую профессию.

По его словам, ребенку стоит задуматься о будущей профессии уже в восьмом классе, чтобы к следующему году выбрать между колледжем и школой. Если ученик не определился даже в 11 классе, родителям ни в коем случае не стоит на него давить. Можно обсудить вместе с ребенком в дружеской беседе его интересы и увлечения или же обратить внимание на его хобби.

«Даже если это онлайн-игры, ребенок может стать тем, кто участвует в их создании и продвижении — гейм-разработчиком, дизайнером, сценаристом, автором в игровом журнале», — сказал эксперт.

Родителям стоит определить, что у подростка получается лучше всего, и подумать, где он может применить эти умения. В особом случае можно обратиться к специалисту по профориентации, чтобы тот провел комплексное тестирование и вычленил таланты и умения ребенка.