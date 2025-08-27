Эксперт НГУ Зленко рассказала о разработке проекта для школьников по горной инженерии

В Новосибирске на XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025» начальник отдела дополнительного образования Передовой инженерной школы НГУ Юлия Зленко заявила, что школа помогает бизнесу готовить кадры, обучая детей технологиям. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Один из соответствующих проектов реализуется совместно с организацией «Сибантрацит». Ученые Передовой инженерной школы разработали образовательный контент, а сотрудники компании провели для новосибирских школьников экскурсии, показав, как применять знания на практике.

«Для школьников был разработан проект на базе месторождения и города Линево. Детям дали понять, как сложно и интересно происходит добыча угля», — отметила Зленко.

По ее словам, во время занятий дети занимались 3D-моделированием, проектированием, георазведкой и PR. Они смогли «потрогать» то, чем занимаются настоящие инженеры.