Эксперт «Нетологии» Снигирева заявила, что учеба после 30 лет становится эффективнее с применением принципов андрагогики

Обучение после 30 лет требует адаптации под новые реалии жизни. Несмотря на загруженность и многозадачность, мозг сохраняет способность осваивать новое. Об этом заявила «Известиям» СЕО образовательной платформы «Нетология» Марианна Снигирева.

Согласно данным «Нетологии», только 30% людей находят время для регулярного обучения. Около трети рабочего времени уходит на переключение между задачами, что снижает продуктивность. При этом 75% опрошенных считают, что стандартные методики не учитывают их ритм жизни.

Мотивация играет ключевую роль в решении учиться. Половина респондентов не видят необходимости в обучении без карьерной выгоды, а 40% называют стоимость главным барьером. Однако более половины обучающихся онлайн целенаправленно ищут образовательные программы, что говорит о высокой роли внутренней мотивации.

Снигирева подчеркнула, что обучение после 30 становится эффективнее при использовании принципов андрагогики — подхода, ориентированного на цели и ритм жизни взрослого человека. Она рекомендует выбирать программы под конкретную задачу, делить материал на короткие блоки и закреплять знания на практике.

По прогнозу эксперта, интерес к онлайн-образованию будет расти на фоне развития искусственного интеллекта и цифровизации.