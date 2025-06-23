Эксперт «Навигатора поступления» Хвостов предложил целевое обучение при низких баллах ЕГЭ

Неудовлетворительные результаты ЕГЭ могут вызвать у выпускников серьезное беспокойство о будущем, однако существуют различные способы продолжить образование. Директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов поделился с « Газетой.ru » возможными вариантами.

По его словам, один из вероятных сценариев включает пересдачу ЕГЭ. Это может быть полезно не только тем, кто не справился с экзаменом, но и тем, кто хочет повысить свой балл.

«Если пересдача не помогает улучшить результат, можно подобрать альтернативные вузы. Возможно, баллы, которые выпускник получил, недостаточны для поступления в вуз мечты, но будут оптимальны в другом университете», — добавил специалист.

Он также предложил рассмотреть альтернативу с целевым обучением, которое позволяет не только оплатить учебу, но и получить гарантию трудоустройства после выпуска. Не стоит забывать и о существовании образовательного кредита с государственной поддержкой и о возможности получения скидок на обучение в вузе за высокие академические достижения.