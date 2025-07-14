Эксперт МИФИ Якубович объяснил важность рейтинга университетов и колледжей

Рейтинг университетов и колледжей, связанный с показателями трудоустройства выпускников, является нововведением, которое призвано улучшить взаимосвязь образовательной системы и рынка труда. Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Яков Якубович объяснил ИА RuNews24.ru сущность изменений и их возможное влияние на образовательные учреждения.

Основная идея нововведения заключается в установлении четкой зависимости качества высшего образования от реальных результатов его выпускников на рынке труда. Вместо абстрактных показателей успешности вуза теперь ключевыми индикаторами станут процент трудоустроенных выпускников и средняя заработная плата через два года после окончания учёбы.

Государство преследует цель повысить конкурентоспособность выпускников, ориентируя учебные заведения на подготовку специалистов, востребованных работодателями. Введение рейтингов поможет студентам принимать взвешенные решения при выборе подходящего вуза или колледжа, сравнивая их по уровню интеграции в рынок труда.

Однако новый подход к ранжированию учебных заведений может иметь и негативные последствия. В частности, гуманитарные и фундаментальные дисциплины, где зарплата выпускников часто ниже, могут оказаться в невыгодном положении. Существует риск потери лидирующей позиции классических университетов, таких как МГУ и СПбГУ, в общем рейтинге.