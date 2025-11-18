Эксперт МЭО Кондаков отметил популярность образовательных услуг в онлайн-формате
Директор компании «Мобильное электронное образование» Александр Кондаков в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что онлайн-обучение становится все более востребованным для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Кондаков подчеркнул, что получение образовательных услуг в онлайн-формате открывает доступ многим родителям, так как это дешевле и зачастую качественнее.
«Услуги дополнительного образования сейчас, как правило, связаны с закрытием тех дефицитов, которые семья видит в обычной образовательной школе», — добавил специалист.
По его словам, речь идет, например, о робототехнике и языках программирования.