Эксперт Марусова посоветовала абитуриентам театральных вузов не использовать костюмы и реквизит

Основатель театральной студии Дарья Марусова в интервью aif.ru перечислила главные ошибки, которые допускают абитуриенты при поступлении в театральные вузы.

Как отметила эксперт, абитуриентам необходимо подготовить по три произведения каждого жанра: стихотворения, басни и прозу. Это обеспечит запас на случай дополнительных просьб комиссии. Важно, чтобы программа соответствовала возрасту поступающего.

По словам Марусовой, не рекомендуется брать костюмы и реквизит на выступление, так как это может вызвать негативную реакцию у комиссии. Лучше использовать интонации и акценты для оживления текста, но в разумных пределах, сообщил RT.

Если в тексте есть отсылка на песню, можно продемонстрировать приемной комиссии свой вокал, но не стоит исполнять композицию целиком, поскольку акцент делается на драматической истории. Также необходимо быть готовым отдельно показать свои вокальные и танцевальные способности по просьбе комиссии.

Марусова подчеркнула, что рассчитывать только на внешность при поступлении бессмысленно. Сейчас востребованы универсальные актеры, способные не только играть эмоции, но и создавать атмосферу спектакля без помощи декораций и музыки.