Эксперт Маерова: выбор предметов для ЕГЭ должен основываться на будущей профессии

Глава учебной части школы ЕГЭ-Центра Олеся Маерова в беседе с сайтом «Известия» рассказала о том, как правильно выбирать предметы для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Специалист отметила, что почти треть выпускников меняют планы перед подачей документов в вузы из-за отсутствия заранее спланированной стратегии и понимания своих профессиональных целей. Это ведет к потере времени, финансовым затратам и эмоциональному выгоранию.

Эксперт посоветовала не ориентироваться исключительно на популярность предметов, а консультироваться с профессионалами и анализировать рынок труда. Выбор предметов должен основываться на будущей профессии.

Маерова подчеркнула важность глубокого изучения теории и регулярной практики решения тестовых заданий. Промежуточные тестирования помогут своевременно выявлять и устранять пробелы в знаниях.