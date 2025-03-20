Эксперт Маерова: выбор предметов для ЕГЭ должен основываться на будущей профессии

Глава учебной части школы ЕГЭ-Центра Олеся Маерова в беседе с сайтом «Известия» рассказала о том, как правильно выбирать предметы для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Специалист отметила, что почти треть выпускников меняют планы перед подачей документов в вузы из-за отсутствия заранее спланированной стратегии и понимания своих профессиональных целей. Это ведет к потере времени, финансовым затратам и эмоциональному выгоранию.
Эксперт посоветовала не ориентироваться исключительно на популярность предметов, а консультироваться с профессионалами и анализировать рынок труда. Выбор предметов должен основываться на будущей профессии.
Маерова подчеркнула важность глубокого изучения теории и регулярной практики решения тестовых заданий. Промежуточные тестирования помогут своевременно выявлять и устранять пробелы в знаниях.
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