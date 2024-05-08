Эксперт Алтухов посоветовал при недоборе баллов на ЕГЭ выбрать направления в вузе с более низким конкурсом | 360°

Образование 08 мая 2024, 13:06 Эксперт Алтухов посоветовал при недоборе баллов на ЕГЭ выбрать направления в вузе с более низким конкурсом

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Если ученик набрал на ЕГЭ недостаточное количество баллов, не стоит опускать руки, можно попробовать найти специальность под свои оценки. Об этом aif.ru рассказал специалист в области профориентации, карьерной навигации и аналитики рынка труда Виталий Алтухов.

По его словам, крайне важно не зацикливаться. Многие ученики ставят целью поступить только в конкретный вуз и на конкретную специальность. Однако всегда нужно иметь запасной план на случай, если баллов окажется недостаточно.

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Как добавили «Известия», лучше ориентироваться только на вуз. Чем он качественнее, тем ценнее знания, которые получит студент. Поэтому можно выбрать другую специальность в том же учебном заведении, на которую абитуриент проходит по баллам. Кроме того, в процессе обучения можно будет попробовать перевестись на другой факультет.

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