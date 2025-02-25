«Движение первых»: школьники из Крыма больше всего интересуются творческими профессиями

Школы Крыма регулярно организуют «Классные встречи», где ученики общаются с представителями разных профессий и узнают о специфики той или иной работы. О самых популярных профессиональных сферах среди подростков рассказала председатель совета регионального отделения «Движение первых» Екатерина Арламенкова в эфире радио «Крым» .

По ее словам, современные дети очень многогранны, поэтому тренды и запросы у них меняются практически ежедневно.

«Безусловно, в топе все, что связано со спортом, с творчеством, конечно, медийка — пока вне конкуренции. Ну и патриотика — встречи с героями — это очень востребовано», — отметила Арламенкова.

Она добавила, что школьникам особенно интересно узнать, чем вдохновляются гости встреч в своих профессиях, как справляются с выгоранием и так далее.