Директор школы в особняке Столыпиных Петрова: учителя формируют индивидуальную программу для каждого ученика

В частной школе в особняке Столыпиных разработан персональный план освоения дисциплин для каждого ученика. Об этом рассказала директор образовательного учреждения Вера Петрова в интервью газете «Петербургский дневник» .

Она отметила, что уже более 20 лет школа накапливает педагогический опыт, который позволяет детям понимать цель своего обучения и постепенно приближаться к ней.

«Образование должно быть разносторонним и комплексным, это один из главных постулатов школы. Чем больше возможностей для развития и самореализации, тем лучше», — считает директор учреждения.

Раскрывать таланты учеников позволяет сочетание классического образования с современными методами позволяет. Школа уделяет внимание всестороннему развитию, предлагая курсы по гончарному делу, вокалу и дзюдо, добавила Петрова.