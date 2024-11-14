Директор школы им. Грота Мухин: воспитанников интерната категорически нельзя жалеть

Директор школы-интерната имени Грота Алексей Мухин дал большое интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы он заявил, что воспитанников учреждения категорически нельзя жалеть.

По словам Мухина, в коррекционном заведении уничтожили понятие «какие мы несчастные».

«Мы спрашиваем с ребят по полной, как с обычных детей. Потому что они — обычные. Я им всегда говорю: „Вы такие, как все. Вам немного в жизни не повезло, и поэтому вам надо трудиться больше, чем другим“», — пояснил директор.

Он также рассказал, что каждый год из учреждения выпускаются ученики с золотыми медалями. Среди работников — уникальные педагоги, благодаря которым школа демонстрирует высокий уровень образования, добавил Мухин.