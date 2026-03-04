Директор лицея в Петербурге Тхостов поддержал введение устного экзамена по истории для девятиклассников

Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о введении устного экзамена по истории для девятиклассников перед сдачей основного государственного экзамена. По мнению Константина Тхостова, директора лицея № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга и члена Общественной палаты Северной столицы, нововведение имеет исключительно положительные стороны. Об этом он сообщил в беседе с MIR24.TV .

Он подчеркнул, что знание истории родного государства является важным элементом формирования зрелой личности и готовности выпускников к взрослой жизни.

Тхостов отметил, что в советское время история была обязательным предметом для сдачи выпускниками, и возвращение к такому подходу позволит повысить уровень образованности выпускников и соответствовать запросам государства. Он также подчеркнул, что обществознание возвращается в старшее звено, а ученики с пятого по одиннадцатый классы будут изучать и демонстрировать знания по истории своей страны.