Директор лицея Тхостов призвал продолжать профориентацию за пределами школы

Директор лицея Константин Тхостов выразил убежденность в важности продолжения процесса профессиональной ориентации учащихся вне стен школы. Об этом сообщил MIR24.TV .

По мнению эксперта, средние профессиональные и высшие учебные заведения обязаны вводить строгие критерии оценки качества подготовки кадров и профессионального ориентирования собственных выпускников.

«Когда мы в советское время получали образование, то точно знали, для чего это делали», — подчеркнул Тхостов.

Он призвал внедрить методику оценки эффективности образовательных организаций исходя из числа трудоустроившихся выпускников, работающих по полученной специальности.