Диетолог Войт посоветовала есть ягоды, шоколад и морепродукты для успешной сдачи ЕГЭ

Правильный и сбалансированный рацион — это важная часть подготовки к экзаменам. Об этом News.ru рассказала диетолог Кристина Войт.

Она объяснила, что в рационе выпускника обязательно должны быть ягоды, рыба и морепродукты, а также шоколад с содержанием какао не менее 60%.

«Еще стоит добавить (только не на ночь) сырых орехов, таких как грецкий орех, кешью, миндаль, фундук. Речь о сырых, а не соленых или жареных орехах», — отметила врач.

Она добавила, что из ягод лучше выбирать голубику. Также стоит дополнить рацион зеленоватыми бананами, апельсинами, киви и яблоками.

Наконец, важны белки, которые лучше всего получать из мяса или рыбы, а также жиры из нерафинированных масел. Поступление в организм полезных веществ позволит ребенку успешнее подготовиться к ЕГЭ и сдать его.