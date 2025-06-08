Девять выпускников Барнаула получили высшие баллы за ЕГЭ по химии и литературе

Девять школьников из Барнаула смогли набрать максимальное количество баллов за ЕГЭ по химии и литературе. Среди них больше тех, кто сдавал химию, чем литературу. Об этом сообщил сайт amic.ru со ссылкой на представителей городской администрации.

По данным мэрии, экзамен по химии на 100 баллов сдали восемь барнаульских выпускников из гимназий № 42 и 123, лицеев № 101 и 124, а также школы № 68. Высший результат по литературе показала ученица гимназии № 45.

«Из года в год количество стобалльников по химии растет. В прошлом году таких результатов было пять, а в 2023 году — три», — отметили в мэрии.

Экзаменационная кампания в Барнауле началась 21 мая.