Депутат Вассерман раскритиковал идею с 12-летним школьным обучением в России

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман выразил резкое несогласие с предложением заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба о введении в России системы 12-летнего школьного образования. Об этом сообщил « Ридус ».

Парламентарий раскритиковал инициативу, указав на недостаток трудовых ресурсов.

«Наша страна развивается в условиях аномально низкой плотности населения. У нас гораздо больше задач, чем людей для их решения», — отметил Вассерман.

К минусам идеи он также отнес проблемы современной образовательной модели в странах, на которые ссылается Гриб. Многие зарубежные образовательные системы деформируют представление учащихся о мире, превращая знания в беспорядочную совокупность изолированных фактов, подчеркнул депутат.