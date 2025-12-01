Депутат Вассерман напомнил, что советская система образования опиралась на опыт Западной Европы

Россия эффективно переняла и усовершенствовала западную концепцию организации научных исследований и системы образования. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, выступая на радиостанции Sputnik .

По словам парламентария, советская образовательная система, признанная одной из наиболее успешных, базировалась на достижениях ряда немецких государств.

«Да, мы эту систему изрядно развивали и у нас получилось лучше, чем в Западной Европе», — отметил Вассерман.

Он также напомнил, что российское образование смогло превзойти и североамериканское.