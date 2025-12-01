Депутат Вассерман напомнил, что советская система образования опиралась на опыт Западной Европы
Россия эффективно переняла и усовершенствовала западную концепцию организации научных исследований и системы образования. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, выступая на радиостанции Sputnik.
По словам парламентария, советская образовательная система, признанная одной из наиболее успешных, базировалась на достижениях ряда немецких государств.
«Да, мы эту систему изрядно развивали и у нас получилось лучше, чем в Западной Европе», — отметил Вассерман.
Он также напомнил, что российское образование смогло превзойти и североамериканское.