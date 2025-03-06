Депутат Толмачев: сокращение числа экзаменов после 9 класса упростит поступление

Зампред комитета по молодежной политике Александр Толмачев рассказал NEWS.ru , что сокращение количества экзаменов после девятого класса с четырех до двух сделает профессиональное образование доступнее и упростит поступление в колледжи.

По его словам, это поможет решить проблему нехватки кадров в регионах.

«В выигрыше не только школьники, которые хотят продолжать учебу не в 10-м классе, а приобретать рабочую специальность. Это еще и решение проблемы кадрового голода в регионах», — отметил Толмачев.

В 12 регионах России введут минимальный балл ОГЭ для перехода в 10-й класс. Участниками эксперимента станут Москва, Санкт-Петербург, Липецкая, Нижегородская, Кемеровская, Ростовская, Тюменская и Саратовская области, Краснодарский и Камчатский края, ЯНАО и Северная Осетия.