Депутат Толмачев призвал учитывать желание детей при выборе секций и кружков

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил NEWS.ru , что родителям не стоит записывать детей во все доступные кружки и секции.

По словам депутата, участие ребенка в творческих и спортивных занятиях должно определяться его собственным выбором.

«Его желание первоочередное. Он должен уметь самостоятельно формулировать свои намерения и понимать, к чему лежит душа», — пояснил парламентарий.

Толмачев также обратил внимание на развитие различных подростковых центров. Такие организации станут комфортной средой для детей наряду со школой и домом.