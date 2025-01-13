Депутат Смолин выступил за сокращение сферы применения ЕГЭ

Приоритетная задача — не отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), а не допустить его расширения. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию, член комиссии по депутатской этике Олег Смолин в беседе с ИА НСН .

«Я согласен с тем, что нужно сокращать сферу применения ЕГЭ, но в реальности происходит наоборот. Я думаю, что этот законопроект толкает кто-то сверху, будем разбираться», — сказал парламентарий.

Смолин добавил, что 21 января состоится его выступление в Госдуме, где депутат назовет десять аргументов против расширения сферы ЕГЭ.