Депутат Скрозникова выступила против возвращения отметок за поведение

Член Комитета по просвещению Государственной думы Анна Скрозникова в беседе с «Ридусом» поделилась мнением о возможном возвращении отметок за поведение в школах. Бывший педагог считает эту идею неудачной.

Скрозникова утверждает, что возвращение к оценкам поведения школьников может побудить некоторых учеников продолжать хулиганские действия ради поддержания своего статуса внутри учебного заведения. Кроме того, это может негативно отразиться на оценке умственных способностей и талантов ребенка.

По словам депутата, есть много примеров, когда дети с неидеальным поведением хорошо учатся и впоследствии становятся успешными специалистами. Однако для них плохая оценка за поведение может стать препятствием в дальнейшем образовании.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что обсуждается возможность введения отметок за поведение в российских школах со следующего учебного года.