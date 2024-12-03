Депутат Лантратова заявила, что введение курса ПДД может перегрузить школьную программу

Национальный автомобильный союз предложил ввести в российских школах курс изучения Правил дорожного движения (ПДД). Однако в программе среднего образования уже достаточно представлены правила уличного движения, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова. Своим мнением она поделилась в беседе с сайтом «Ридус».

Парламентарий отметила, что безопасность дорожного движения изучается в младших и старших классах во время внеурочной деятельности. Представители дорожно-патрульной службы рассказывают школьникам о правилах поведения на дороге и в общественном транспорте.

Дополнительные курсы лишь перегрузят учебную программу, резюмировала Лантратова.

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