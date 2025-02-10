Депутат Буцкая поддержала идею вернуть оценки за поведение в школах

Инициатива возвращения двойки за поведение в школах обсуждается в Государственной думе. Эта мера предлагается как способ борьбы с травлей среди учащихся. Депутат Татьяна Буцкая в интервью радио Sputnik подчеркнула важность продуманных критериев для оценки поведения учеников.
Парламентарий обратила внимание на проблему восприятия школы и учителей как услуги, где учащиеся считают, что им все обязаны. Оценка по поведению должна стать инструментом воспитания уважения к учителям, одноклассникам и самой школе, отметила депутат.
Оценка поведения с последствиями для дальнейшей образовательной траектории учащегося могла бы стимулировать ответственное отношение к учебе и дисциплине, добавила Буцкая.
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