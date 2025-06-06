Депутат Бессараб высказалась за возвращение уроков труда в школы

Возвращение уроков труда и профессиональной ориентации в школьную программу приобретает особенное значение. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ИА НСН .

По ее мнению, необходимо формировать в детях привычку к труду с ранних лет.

«Очень хорошо, что мы меняемся сами: еще пять лет назад ребенок даже не имел права вытереть доску, дежуря в классе, детям нельзя было убирать территорию, работать в саду, учителя могли за это наказать», — отметила депутат.

Она пояснила, что теперь школа возвращается к традиционным урокам трудового воспитания и профессиональной ориентации школьников. Крайне важно, чтобы подрастающее поколение овладело простыми жизненными навыками, такими как приготовление пищи, уборка, умение заботиться о старших и младших родственниках.