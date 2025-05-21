Член «Лиги образования» Кушнир поддержал возврат переводных экзаменов в школы

В России обсуждают возвращение переводных экзаменов в школы. Сохранить исключения хотят для 9-го и 11-го классов, сдающих ОГЭ и ЕГЭ соответственно. Инициативу прокомментировал член правления «Лиги образования» Михаил Кушнир в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Специалист уточнил, что внедрение любых новшеств в такую крупную сферу, как российская школа, вызывает естественный страх. По его мнению, нынешняя ситуация усиливает ощущение нестабильности, заставляя искать самые надежные решения.

Однако сейчас вопрос возвращения переводных экзаменов остается предметом обсуждения, официальные выводы власти пока не озвучили.