Блогер Васильев: проекторы в школах нужно заменить современными кинозалами
Известный российский блогер Стас Васильев выступил на радио Sputnik с предложением модернизировать образовательные технологии в школах.
Он призвал заменить устаревшие проекторы на современные кинозалы, комментируя инициативу Минпросвещения о демонстрации отечественных фильмов школьникам после уроков.
«„Убогие проекторы“ в школах необходимо заменить современными кинозалами», — сказал блогер.
Васильев подчеркнул важность качества изображения и звука для максимального погружения учащихся в просмотр, утверждая, что использование старых проекторов может вызвать лишь негативную реакцию.
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