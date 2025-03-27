Блогер Васильев: проекторы в школах нужно заменить современными кинозалами

Известный российский блогер Стас Васильев выступил на радио Sputnik с предложением модернизировать образовательные технологии в школах.

Он призвал заменить устаревшие проекторы на современные кинозалы, комментируя инициативу Минпросвещения о демонстрации отечественных фильмов школьникам после уроков.

«„Убогие проекторы“ в школах необходимо заменить современными кинозалами», — сказал блогер.

Васильев подчеркнул важность качества изображения и звука для максимального погружения учащихся в просмотр, утверждая, что использование старых проекторов может вызвать лишь негативную реакцию.