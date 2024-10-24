Блогер Стас Васильев положительно оценил внедрение ИИ в школах

Блогер Стас «Ай, Как Просто!» Васильев в беседе с радио Sputnik прокомментировал инициативу внедрить в российские школы искусственный интеллект.

По его словам, в ИИ в школах нет ничего плохого, другой вопрос, что со временем власти могут упразднить профессию учителя и заменить ее на нейросеть. Блогер считает, что никакой робот не сможет заменить простое человеческое общение.

«То есть о полной замене учителя нейросетью речь вообще не должна идти», — добавил собеседник.

Другое дело, когда нейросеть будет помогать учителям разгружаться с делами, чтобы те не тратили время на рутину. В остальном ИИ в школах сыграет лишь положительную роль и сможет дать в плане образования очень много полезного.