Аналитик Орлов: ЕГЭ способствует развитию клипового мышления у школьников

Вопрос отмены Единого государственного экзамена давно назрел, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Своим мнением он поделился в беседе с RT .

«Советское образование считалось лучшим в мире, и оценка знаний предполагала творческий подход в решении задач в отличие от тестирования», — отметил специалист.

Орлов добавил, что выпускников отечественных вузов, особенно технических специальностей, охотно принимали в аспирантуру за границей с гарантией дальнейшего трудоустройства.

По мнению аналитика, следует взять все самое лучшее из советского образования и адаптировать это к современным реалиям. Экзамены в виде тестов не могут дать объективной картины знаний школьников. Кроме того, они способствуют развитию клипового мышления и создают условия для коррупции, подчеркнул эксперт.