Академик Онищенко посоветовал родителям следить за тем, как ребенок адаптируется при переходе в 5 класс

Переход от начальной школы к средней — это серьезный стресс для ребенка. Об этом предупредил эфире радио Sputnik рассказал академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Он отметил, что этот переход может стать трудным периодом для детей, так как с ним связаны новые требования, что порой вызывает стресс и трудности в адаптации. Онищенко перечислил признаки, которые должны насторожить родителей.

По его словам, если ребенок постоянно выглядит уставшим, у него затрудненный сон, трудности с утренним пробуждением, жалобы на плохое самочувствие — все это признаки, указывающие на почти болезненное состояние. Это сигнал для родителей обратить внимание, познакомиться со всеми учителями и узнать их мнение о ребенке. Но не с целью подать жалобу на педагога, а чтобы стать партнерами в воспитании, подчеркнул эксперт.