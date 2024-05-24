Агроклассы откроют в школах Вологодской области

В школах Вологодской области появятся агроклассы. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на замглавы региона Юрия Умеренко.

Проект стартует с сентября 2024 года. Принять в нем участие смогут ученики шестого и восьмого классов в 20 школах, которые находятся в 15 муниципалитетах региона.

Учащимся агроклассов проведут экскурсии по ключевым предприятиям Вологодской области. А также они научатся обращаться с современным технологическим оборудованием и смогут освоить производственные процессы.