Журнал Nutrition Research: здоровое питание может облегчить хроническую боль

Новое исследование ученых из Университета Южной Австралии показало, что здоровое питание помогает значительно облегчить состояние людей с хронической болью. Особенно это проявляется у женщин, и положительный эффект не зависит от массы тела. Об этом сообщает журнал Nutrition Research .

Исследователи изучили связь между жировыми отложениями, питанием и болевыми ощущениями. Результаты показали, что соблюдение австралийских диетических рекомендаций снижает интенсивность боли, передала «Вечерняя Москва».

Около 30% населения планеты страдает от хронической боли. В Австралии это состояние затрагивает каждого пятого жителя, то есть примерно 1,6 миллиона человек. Женщины и люди с избыточным весом чаще сталкиваются с этой проблемой.

Руководитель исследования Сью Уорд подчеркивает, что небольшие изменения в питании могут существенно повлиять на качество жизни людей с хронической болью. Увеличение потребления овощей, фруктов, злаков, постного мяса и молочных продуктов снижает болевые ощущения.