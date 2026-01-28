Журнал New Atlas: дневной свет улучшает концентрацию и внимание

Нейробиологи из Манчестерского университета установили, что дневной свет оказывает значительное влияние на работу мозга. Как сообщил журнал New Atlas , свет повышает уровень бодрствования, ускоряет внимание и улучшает когнитивные показатели.

В исследовании приняли участие 58 взрослых жителей Великобритании без нарушений циркадных ритмов. В течение недели они носили датчик, фиксирующий количество биологически значимого света. Участники также выполняли когнитивные задания через приложение. Еще 41 человек участвовал в лабораторном эксперименте с измерением реакции зрачков и зрительных ответов, написали «Известия».

Результаты показали, что воздействие света за 30–120 минут до когнитивного теста и его стабильность в течение недели существенно влияют на работу мозга. Недавнее воздействие света связано с меньшей сонливостью, более быстрой реакцией и отсутствием роста количества ошибок. Регулярное дневное освещение ассоциировалось с более высокой скоростью реакции, меньшим числом ошибок, лучшей концентрацией и более эффективным зрительным поиском.

«Наши результаты показывают, что вне контролируемых лабораторных условий, когда участники продолжают свою повседневную жизнь, как недавнее, так и длительное воздействие света положительно влияет на когнитивные способности», — добавил доктор Алтуг Дидикоглу.

Ученые изучили возможные механизмы эффекта, сосредоточившись на нематеринской зрительной системе, связанной с меланопсином — фотопигментом, который регулирует бодрствование и циркадные ритмы. Связь между ярким светом, снижением сонливости и ускорением реакции соответствует известному механизму кратковременного возбуждения мозга. А регулярное дневное освещение укрепляет циркадные ритмы и повышает базовый уровень внимания.