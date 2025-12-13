VWH: лимоны способны подавлять повышение артериального давления

Лимоны — ценный источник витамина C и фолата, которые играют важную роль в поддержке иммунной системы. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на статью в Very Well Health (VWH).

Такие цитрусовые помогают снизить окислительный стресс и воспаление, а также способствуют нормальным иммунным реакциям. Цитрусовые соки обладают антиоксидантными свойствами, они могут уменьшать повреждение клеток и способствовать здоровью кожи.

Исследования показали, что флавоноиды, содержащиеся в лимонах, снижают риск ишемического инсульта у женщин. Кроме того, они связаны с уменьшением частоты сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний. Вещества в фруктах могут помочь контролировать артериальное давление.