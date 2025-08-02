Вулканолог Демянчук посоветовал пока не беспокоиться о таянии ледника Богдановича

Пока нет причин для беспокойства о таянии ледника Богдановича из-за извержения вулкана Ключевского после мощного землетрясения. Об этом сообщил научный сотрудник Института вулканологии Камчатской вулканологической станции им. Левинсона-Лессинга Юрий Демянчук в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Как пояснил ученый, грязекаменный поток может и не образоваться.

«Пока беспокоиться не о чем в том плане, что извержение только-только началось, и времени для того, чтобы образовался лахар, еще совсем мало», — отметил эксперт.

По его словам, если ледник Богдановича действительно начнет таять, потребуется время, чтобы накопилась вода и образовался грязекаменный поток, который мог бы пойти по реке Студеная.