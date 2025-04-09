ВЦИОМ: большинство россиян выступили за освоение космоса

Почти все граждане России поддерживают идею освоения космоса. Против выступили только 2% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 5% не смогли дать однозначный ответ, сообщил сайт aif.ru .

По мнению 54% респондентов, основная цель — это развитие науки и технологий. Еще 36% участников опроса уверены, освоение космоса поможет обеспечить безопасность страны. По 19% россиян считают, что космические программы дадут толчок авиакосмической промышленности и помогут конкурировать с другими странами.

Лишь 7% опрошенных выступают за освоение Марса и Луны, а 3% хотели бы развивать космический туризм. Так, 25% респондентов высказались за увеличение расходов на космические исследования, 47% считают, что их стоит оставить на прежнем уровне. За сокращение трат — 12%. Оставшиеся 16% россиян затруднились ответить.