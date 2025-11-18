Врач Жемчугов указал на необходимость новых антибиотиков для борьбы с супербактериями

Проблема бактерий, устойчивых к воздействию антибиотиков, широко известна медицинским специалистам. Иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радиостанции Sputnik предложил три подхода к борьбе с супербактериями.

Во-первых, ученый призвал разрабатывать новые препараты-антибиотики. По его словам, в данном вопросе уже привлекли и искусственный интеллект.

«Это первый вариант, который, постепенно иссякает, потому что новых механизмов на приспособление уже нет», — отметил врач.

Как пояснил Жемчугов, вторая стратегия заключается в комбинировании существующих лекарств, позволяющем усилить терапевтическое воздействие. Третий путь предполагает усиление естественных защитных функций человеческого организма.