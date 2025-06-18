Врач Странадко усомнился в полезности нового американского анализа на раковые клетки

Опасные трансформации в организме могут наблюдаться задолго до возникновения опухолевых очагов, однако лечение до обнаружения рака невозможно. Об этом заявил руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ Евгений Странадко в беседе с ИА НСН .

Таким образом врач прокомментировал результаты работы группы исследователей из США. Они заявили о создании анализа крови, способного с помощью искусственного интеллекта выявлять ранние изменения в ДНК иммунных клеток еще до появления симптоматики рака. Однако Странадко выразил сомнение в революционном характере открытия.

«В тканях происходят куда более быстрые изменения, которые могут быть обнаружены на сканировании костей. Этот метод определяет метастазы раньше, чем рентген», — отметил медик.

По его словам, рак лечится только после его точного обнаружения, поэтому любые изменения в клетках без подтверждения диагноза не подлежат терапии. Основное оружие — профилактика: правильное питание, диета, исключение канцерогенов.