В Центре имени Гамалея рассказали о разработке вакцин против опасных болезней

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея Минздрава России, академик РАН Денис Логунов в интервью KP.RU сообщил о наработках вакцин против оспы обезьян, лихорадки Западного Нила и других опасных заболеваний.

«У нас на разных стадиях разработки есть "консервы" вакцин против пандемического вируса гриппа H5N1 (птичий грипп), лихорадок Западного Нила, оспы обезьян, Ласса, Марбург», — говорит Логунов.

Вакцины уже проверили на безопасность и эффективность на животных. У добровольцев подтверждено формирование высокого уровня антител против соответствующей инфекции. Образцы сыворотки крови тестируются в лаборатории для окончательного подтверждения нейтрализации вируса.

Чтобы вывести вакцины на рынок, осталось провести только третью фазу клинических исследований. Она включает проверку в условиях распространения заболевания.

Ранее KP.RU сообщал, что в России официально одобрили персонифицированную вакцину против меланомы.