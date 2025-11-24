В НЦГИ сообщили, что более 20% россиян имеют генетическую предрасположенность к ожирению

Генетическая предрасположенность к набору избыточного веса выявлена у более чем 20% россиян, сообщили « Известия » со ссылкой на данные Национального центра генетических исследований (НЦГИ).

По информации ученых, риск ожирения связан с мутациями в двух генах — FTO и MC4R. Так, ген FTO влияет на регуляцию энергетического обмена и контролирует стимулы голода и насыщения. Повышенная активность фермента, который кодируется этим геном, может привести к перееданию и увеличению потребления пищи.

Представители центра отметили, что около 17,5% россиян имеют мутации в гене FTO, а еще примерно 5% — в гене MC4R.