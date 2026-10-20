В Нижнем Новгороде открылся фестиваль «День народного единства и Народное ополчение 1612 года»

В Нижнем Новгороде 19 октября открылся научный фестиваль «День народного единства и Народное ополчение 1612 года: новые смыслы, ценности, исторические образы». Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» .

Мероприятие стало продолжением одноименной конференции, прошедшей в прошлом году, но в этот раз вышло за рамки академического форума, превратившись в масштабную площадку с дискуссиями, выставками, мастер-классами и молодежными инициативами.

Главная цель проекта — осмысление подвига Народного ополчения 1612 года, сохранение исторической памяти и укрепление связи между поколениями. Ректор КУПНО Иван Калмыков подчеркнул, что фестиваль объединил людей разных возрастов, профессий и национальностей, что символично в Год единства народов России. К событиям присоединились ученые и любители истории из разных регионов, в том числе с Дальнего Востока и Беларуси.