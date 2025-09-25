В ACC заявили, что проблемы с сердцем и сосудами остаются наиболее распространенной причиной смерти

Специалисты Американской коллегии кардиологии (ACC) провели исследование и выяснили, что главной причиной смерти людей по всему миру остаются проблемы с сердцем и сосудами. Об этом сообщил « Царьград ».

Ученые провели анализ данных пациентов из 204 стран за период с 1990 по 2023 год. Согласно результатам работы, заболевания сердечно-сосудистой системы стали причиной около трети всех летальных случаев. При этом смертность среди мужчин от этих недугов традиционно выше, чем среди женщин, добавила радиостанция Sputnik.