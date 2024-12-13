Университет Торонто: мужчины справляются с одиночеством хуже женщин

Эксперты проанализировали данные примерно шести тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет. Выяснилось, что женщины более спокойно относятся к социальной изоляции, чем мужчины.
Специалисты также узнали, что уровень счастья представительниц прекрасного пола в большей степени зависит от окружения и самореализации. А вот склонность к поиску романтических отношений они проявляют не так часто, добавил «Ридус».
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