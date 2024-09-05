Университет Отаго: вечерний просмотр телевизора не влияет на качество сна у детей

Просмотр детьми телевизора перед сном, а также использование гаджетов не оказывают негативного влияния на качество ночного отдыха. К такому выводу пришли ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия), сообщила «Газета.ru» со ссылкой на JAMA Pediatrics.
Участниками исследования стали 79 человек в возрасте от 11 до 14 лет. За испытуемыми следили с помощью нательной камеры и инфракрасного устройства, добавили «Известия».
Выяснилось, что соответствующие занятия действительно побуждают ребенка засыпать позднее. Однако синий свет от экрана или взаимодействие с гаджетами не способны нарушать структуру сна.
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