Университет МИСИС сообщил о разработке ультратонких проводов для умных материалов
Ученые НИТУ МИСИС создали аморфные микропровода, благодаря которым можно дистанционно отслеживать деформации в различных объектах. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу вуза.
Предположительно, разработку будут использовать в создании умных материалов и бесконтактных датчиков. Система поможет удешевить и упростить производство.
В своей работе специалисты задействовали аморфные ферромагнитные сплавы. Получившаяся конструкция имеет диаметр меньше, чем у человеческого волоса.
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