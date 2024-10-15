Университет МИСИС сообщил о разработке ультратонких проводов для умных материалов

Ученые НИТУ МИСИС создали аморфные микропровода, благодаря которым можно дистанционно отслеживать деформации в различных объектах. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу вуза.

Предположительно, разработку будут использовать в создании умных материалов и бесконтактных датчиков. Система поможет удешевить и упростить производство.

В своей работе специалисты задействовали аморфные ферромагнитные сплавы. Получившаяся конструкция имеет диаметр меньше, чем у человеческого волоса.