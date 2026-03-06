Университет Лобачевского представит опыт подготовки специалистов в сфере ИИ

На Совете ректоров Нижегородской области Университет Лобачевского поделился опытом подготовки специалистов мирового уровня в области искусственного интеллекта. Об этом сообщил ректор ННГУ Олег Трофимов, написало ИА «Время Н» .

Директор Института информационных технологий, математики и механики ННГУ Николай Золотых представил доклад, в котором отметил ключевые аспекты образовательной программы.

«Мы опираемся на фундаментальную математическую школу, многоуровневую систему отбора, тесные связи с индустрией и делаем ставку на развитие исследовательского, а не потребительского мышления у студентов», — подчеркнул Трофимов.

Также на заседании обсуждалось патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов.