Академик, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый в эфире радио « Комсомольская правда » рассказал о перспективах добычи редких и редкоземельных металлов на Луне

По его словам, естественный спутник Земли представляет собой привлекательное место для разработки месторождений таких металлов, как молибден, титан, ванадий и платина.

«Во-первых, там есть естественные ресурсы Луны, а, во-вторых, поверхность спутника все время бомбардировалась астероидами, часть из них металлические», — отметил ученый.

Зеленый подчеркнул, что интерес к лунным ресурсам может значительно возрасти в будущем, поскольку на Земле эти материалы рано или поздно будут исчерпаны, добавил сайт KP.RU.