Ученый Зайцева указала на преждевременность выводов о формировании нового климата в Европе

Доктор географических наук и климатолог Нина Зайцева в беседе с ИА НСН сообщила, что делать выводы о формировании нового климата в Европе пока рано.

Как пояснила специалист, многие путают понятия климата и погоды. Она указала на закономерность появления пожаров на указанной территории.

«То, что огонь распространяется, — это очень понятно: сухо, жарко, люди неосторожны. Плюс ветер», — отметила эксперт.

По ее словам, возгорания чаще всего происходят из-за неосторожности людей, а не из-за потепления климата, добавил RT.