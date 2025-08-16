Ученый Вибе назвал обычным явлением пролетающий рядом с Землей астероид

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе успокоил общественность, заявив, что пролеты астероидов вблизи нашей планеты — обычное явление, не несущее угрозы. Об этом сообщило ИА НСН .

Например, 17 августа 2025 года рядом с Землей промчится астероид 2025 PM размером около 50 метров. Сообщается, что он приблизится на расстояние чуть больше 770 тысяч километров. Формально объект классифицируют как потенциально опасный. Однако риски существуют только в случае падения. Если астероид благополучно минует Землю, значит, никаких последствий ждать не приходится, отметил ученый.

«В этой ситуации нет ничего необычного, потому что это весьма маленькое небесное тело. Обнаруживать такие тела систематически мы пока не умеем», — отметил эксперт.

Вибе также добавил, что столкновения небольших космических тел с планетой — редкость, встречающаяся нечасто. Всего зафиксировано около десятка подобных происшествий.