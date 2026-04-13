Ученый Сурдин объяснил, зачем человечеству обратная сторона Луны

Несмотря на мифы и легенды, обратная сторона Луны не содержит ничего сверхъестественного, но все же имеет свои особенности. Ученый-астроном Владимир Сурдин предлагает называть Луну планетой-спутником и рассматривает ее как идеальное место для астрономических исследований. Об этом написал сайт kubanpress.ru .

Луна как обсерватория

Обратная сторона Луны — это уникальная естественная лаборатория для фундаментальной науки. Она полностью защищена от радиочастотного шума Земли, что делает ее идеальным местом для установки радиотелескопов. Астрономы смогут изучать самые ранние эпохи Вселенной, получать сигналы от далеких галактик и даже искать следы внеземных цивилизаций без помех.

Геология обратной стороны Луны

Геология обратной стороны Луны кардинально отличается от видимой. Она более древняя, с меньшим количеством «морей» (застывших базальтовых plains), но с огромными кратерами. Исследование ее поверхности дает новые данные о ранней истории Солнечной системы, составе Луны и столкновениях, которые могли повлиять на Землю. Это ключ к пониманию формирования нашей планетной системы.